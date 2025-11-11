Der Bund hat die sogenannte „Sportmilliarde“ auf den Weg gebracht, mit der Plätze und Stadien saniert werden können. Doch ob Dessau-Roßlau profitiert, ist unklar.

Geld aus „Sportmilliarde“-Förderprogramm? Warum das Programm für Dessau-Roßlau herausfordernd ist

Kann die Anhalt-Arena von der Förderung des Bundes profitieren? Die Stadt will das versuchen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Abgeplatzte Farbe in Umkleideräumen, tiefe Löcher in der Tartanbahn und tropfende Hallendächer: Deutschlands Sportstätten sind vielerorts in keinem guten Zustand. Der Bund hat deshalb ein Förderprogramm aufgelegt und sprachlich nicht gegeizt. „Sportmilliarde“ heißt das Programm, mit dem Deutschlands Sportplätze, Stadien und Hallenbäder wieder in Schuss gebracht werden sollen.