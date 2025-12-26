Das kleine Mädchen wurde an Heiligabend um 10.20 Uhr in Köthen geboren. Mutter und Kind sind wohlauf. Ihre Familie kommt aus Groß Rosenburg.

Köthen. - In der Geburtsklinik der Helios Klinik Köthen gab es an Heiligabend besonderen Grund zur Freude: Die kleine Maja erblickte das Licht der Welt. Mit einem Geburtsgewicht von 2.690 Gramm und einer Größe von 46 Zentimetern ist sie das diesjährige Weihnachtsbaby in der Helios Klinik Köthen. Das teilte eine Pressesprecherin am zweiten Weihnachtsfeiertag mit.

„Das schönste Weihnachtsgeschenk bereitete Maja ihren Eltern Lina und Philip aus Groß Rosenburg“, heißt es in der Mitteilung. Das kleine Mädchen kam am Heiligabend um 10.20 Uhr zur Welt. Voller Stolz sind auch die drei Geschwister von Maja.

„Eine Geburt an Weihnachten ist immer etwas ganz Besonderes – für die Familien und auch für unser Team“, sagt Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe Astrid Sonnabend. „Wir freuen uns sehr, dass Mutter und Kind wohlauf sind und diesen Tag nun ein Leben lang mit etwas ganz Einzigartigem verbinden.“