Zahl der neu angekommenen Asylbewerber in Mansfeld-Südharz hat sich laut Verwaltung in diesem Jahr fast halbiert. Wie ist die Lage bei den Ukrainern?

Mansfeld-Südharz war einer der ersten Landkreise in Sachsen-Anhalt, die die Bezahlkarte für Geflüchtete eingeführt haben.

Sangerhausen/MZ. - Im Landkreis Mansfeld-Südharz sind in diesem Jahr deutlich weniger Asylbewerber und Flüchtlinge angekommen. Jedenfalls, wenn man die Ukrainer von der Betrachtung ausnimmt. Mit dieser Einschränkung spricht die Kreisverwaltung für dieses Jahr sogar von einer Halbierung der Zuweisungen.