Die Köthener Tierhilfe blickt nach Führungswechseln auf ein turbulentes Jahr zurück. Außerdem ist Kater Gismo ist in den letzten Wochen zu einem kleinen Internetstar geworden.

Weihnachten im Katzenhaus Pfaffendorf: Vereinsmitglieder der Köthener Tierhilfe sind immer im Dienst

Husch, ins Körbchen: Pierre Fleury hat bei „Mietzicki“ Platz genommen. Das Tier kann zwar sehr schlecht hören und sehen, genießt aber den Kontakt.

Pfaffendorf/MZ. - Gismo ist ein Star im Internet. Nur schert das den Kater vermutlich wenig, denn er hat ganz andere Probleme. Ein Großteil seiner Zähne ist verfault und auch seine Ohren sehen nicht gesund aus. Hilfe bekommt der ehemalige Streuner im Katzenhaus des Vereins „Köthener Tierhilfe“ in Pfaffendorf. Dessen Mitglieder berichten über Facebook regelmäßig, wie es Gismo geht und stoßen dort auf große Resonanz. Rund 350.000 Mal seien Beiträge zu Gismo inzwischen aufgerufen worden, berichtete der Vorsitzende Pierre Fleury.