Die Saale Bulls trennen sich von Marko Raita. Der Zeitpunkt überrascht. Wie Präsident Daniel Mischner und Sportchef Christian Hommel den Schritt erklären, warum der Kaderplaner jetzt als Interimstrainer fungiert und was er über die Nachfolgersuche sagt.

Trainerbeben bei den Saale Bulls: Wie geht es nach dem Aus von Marko Raita weiter?

Marko Raita ist nicht länger Trainer der Saale Bulls. "Ich bin enttäuscht“, sagt er.

Halle/MZ - Christian Hommel streckte den Finger in die Luft, er machte sich Notizen, er dirigierte und lobte. „Wild“ habe es sich angefühlt, als Trainer auf die Bank zurückzukehren. „Aber man verlernt das nicht“, sagte Hommel nach dem 5:2 der Saale Bulls gegen die Füchse Duisburg, der das Team im Rennen um den Heimvorteil in den Playoffs hält.