Der Karnevalsumzug in der Saalestadt ist jedes Jahr ein Spektakel. Ganze 16 Wagen sind am Sonntag dabei gewesen. Doch der Organisationsaufwand für das bunte Treiben wächst stetig.

Nienburg/MZ. - Der Faschingsumzug des Nienburger Carnevals Club (NCC) lockte am Sonntagnachmittag rund 1.500 Zuschauer an. „Es ist jedes Mal ein riesen Aufwand, der immer mehr wird“, sagte NCC-Pressesprecher Uwe Gerstner kurz vorm Startschuss gegen halb zwei in der Langen Straße. Von dort ging es über Gartenstraße, Bahnhofstraße und Gatterslebener Straße zur Kreuzung. Insgesamt 16 Wagen des NCC, von befreundeten Karnevalsvereinen aus dem Landkreis sowie Institutionen fuhren im Tross.