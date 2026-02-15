Hähnchenfilet, Kartoffeln, Karotten, Brokkoli, Parmesan und Bacon als vorgegebene Zutaten: Welches Team zaubert das leckerste Gericht auf einen Löffel? Und: Welche kreativen Wege der Jugendherbergsverband beim Gewinnen von Lehrlingen für Koch- und Hotelberufe geht.

Löffel-Kunst wie bei „The Taste“: Gastro-Azubis liefern sich Kochwettbewerb nach Vorbild der Sat.1-TV-Show

Lehrausbilder Lutz Lehmann (v.r.) blickt Koch-Lehrling Leon Fietkau und Hotelfach-Azubi Selina Rammelt aus Naumburg über die Schulter.

Naumburg - So ist das mit der Jugend heutzutage: Da glaubst du, für ein Lehrausbildungs-Projekt einen fesselnden Dreh gefunden zu haben – nämlich den, mit angehenden Köchen und Hotelfachleuten die TV-Kochshow „The Taste“ nachzuspielen – und dann: