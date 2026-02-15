Tischlermeister Benjamin Balogh hat den Schritt in die Selbständigkeit nicht bereut und konnte sich auch über den Gründerpreis beim Zeitzer Michael freuen. Was Bau mit Kunst zu tun hat.

Benjamin Balogh arbeitet nicht nur als Bautischler und an Aufträgen in der Werkstatt: Er schafft Holzkunst, die seine Liebe zum Material zeigt.

Zeitz/MZ. - Holz ist sein Werkstoff. Daraus kann er etwas machen mit seiner Hände Arbeit. Mit Wissen, Können, Geschick, wachsender Erfahrung, aber auch Kreativität, Ideen und eben jenem Gespür für die Dinge, das man entwickelt, wenn man mit dem Herzen dabei ist. Ein Handwerker eben. Benjamin Balogh, Zeitzer, 36 Jahre jung, ist so ein Handwerker. Der Tischlermeister hat sich im Sommer 2025 mit seiner Firma „Holzhäuptling – nur der harte Kern“ selbständig gemacht und vor kurzem den Gründerpreis Zeitzer Michael in Empfang nehmen können.