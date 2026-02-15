Seit zwei Jahren betreibt Familie Kappis Ferienwohnungen und Gastronomie im Schloss Zingst im Unstruttal – und nun auch das Café im Besucherzentrum „Arche Nebra“. Ulrike Kappis ist die neue Pächterin. Neben dem Tagesbetrieb sind auch besondere Abend-Events geplant.

Schlossbesitzer aus Zingst haben das Panorama-Café in der „Arche Nebra“ wiedereröffnet

Ulrike Kappis, die neue Pächterin vom Panorama-Café, mit ihrem Mann Matthias (r.) und dem Landrat vom Burgenlandkreis, Götz Ulrich.

Kleinwangen/Zingst./MZ. - Mit rund 50 geladenen Gästen haben Ulrike und Matthias Kappis am Freitagabend die Eröffnung vom Panorama-Café im Besucherzentrum „Arche Nebra“ in Kleinwangen gefeiert. „Wir sind in der Saale-Unstrut-Region angekommen“, erklärten die Eigentümer von Schloss Zingst, die seit zwei Jahren in ihrem Haus Ferienwohnungen und eine eigene Gastronomie betreiben. Mit dem nur wenige Kilometer entfernten Panorama-Café, das Ulrike Kappis gepachtet hat, will das Paar den Angaben zufolge „seinen bisherigen Weg weitergehen und diese wundervolle Region nach vorne bringen“.