Angebot in der Zeitzer Innenstadt Erste Rossweihnacht in Zeitzer Innenstadt: Wie die Idee am Feiertag angenommen wird und wie es weitergeht
Trotz klirrender Kälte herrscht Gedränge am Zeitzer Roßmarkt, dort, wo der Inhaber vom Röss'l zu einem kleinen, feinen Weihnachtsmarkt einlädt.
Aktualisiert: 26.12.2025, 14:05
Zeitz/MZ. - Es ist sehr kalt. Es ist erster Weihnachtsfeiertag, später Nachmittag. Und am Roßmarkt in Zeitz sind Leute unterwegs. Wer es noch nicht weiß: Dort ist derzeit Rossweihnacht.