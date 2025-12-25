weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Angebot in der Zeitzer Innenstadt: Erste Rossweihnacht in Zeitzer Innenstadt: Wie die Idee am Feiertag angenommen wird und wie es weitergeht

Trotz klirrender Kälte herrscht Gedränge am Zeitzer Roßmarkt, dort, wo der Inhaber vom Röss'l zu einem kleinen, feinen Weihnachtsmarkt einlädt.

Von Angelika Andräs Aktualisiert: 26.12.2025, 14:05
Lichter und weihnachtlicher Schmuck tragen viel dazu bei, dass es so einladend wirkt bei der ersten Rossweihnacht in Zeitz.
Zeitz/MZ. - Es ist sehr kalt. Es ist erster Weihnachtsfeiertag, später Nachmittag. Und am Roßmarkt in Zeitz sind Leute unterwegs. Wer es noch nicht weiß: Dort ist derzeit Rossweihnacht.