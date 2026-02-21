weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Offzielle Registrierung: Freude bei den Mitgliedern, Staunen bei der Rathaus-Chefin: Petersroda mit neuem Heimatverein im Höhenflug

Offzielle Registrierung Freude bei den Mitgliedern, Staunen bei der Rathaus-Chefin: Petersroda mit neuem Heimatverein im Höhenflug

Während anderswo Heimatvereine an ihre Grenzen stoßen, ticken die Uhren in Petersroda anders.

Von Jan Wätzold 21.02.2026, 14:00
Das Logo des neuen Heimatvereins von Petersroda.
Das Logo des neuen Heimatvereins von Petersroda. (Foto: Verein)

Petersroda/MZ. - Freude bei den Mitgliedern, Staunen bei der Rathaus-Chefin! Während anderswo Heimatvereine an ihre Grenzen stoßen, ticken die Uhren in Petersroda anders. Beim jüngsten Bürgerdialog im südöstlichen Zipfel der Stadt Sandersdorf-Brehna konnte Claudia Bzyl die frohe Botschaft verkünden: „Unser Heimatverein ist jetzt beim Amtsgericht offiziell registriert.“