Freude bei den Mitgliedern, Staunen bei der Rathaus-Chefin: Petersroda mit neuem Heimatverein im Höhenflug

Das Logo des neuen Heimatvereins von Petersroda.

Petersroda/MZ. - Freude bei den Mitgliedern, Staunen bei der Rathaus-Chefin! Während anderswo Heimatvereine an ihre Grenzen stoßen, ticken die Uhren in Petersroda anders. Beim jüngsten Bürgerdialog im südöstlichen Zipfel der Stadt Sandersdorf-Brehna konnte Claudia Bzyl die frohe Botschaft verkünden: „Unser Heimatverein ist jetzt beim Amtsgericht offiziell registriert.“