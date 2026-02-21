weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nach Automatensprengung in Coswig: Bargeldversorgung wieder gesichert - Was die Polizei über Ermittlungen berichtet

Nach der Geldautomatensprengung in Coswig steht ein neuer Automat zur Verfügung. Wie hoch der Schaden ist und was die Polizei sagt.

Von Andreas Hübner 21.02.2026, 15:30
Am Lindenhof steht der neue Geldautomat.
Am Lindenhof steht der neue Geldautomat. (Foto: Caroline Elsner)

Coswig/MZ. - Der Schreck in Coswig ist am 5. Dezember groß. In der Nacht zu besagtem Freitag versuchen bisher unbekannte Täter, mitten in der Innenstadt den Geldautomaten der Volksbank-Filiale zu sprengen. Es gibt zwei schwere Detonationen. Dann fliehen die Täter.