Nach der Geldautomatensprengung in Coswig steht ein neuer Automat zur Verfügung. Wie hoch der Schaden ist und was die Polizei sagt.

Bargeldversorgung wieder gesichert - Was die Polizei über Ermittlungen berichtet

Am Lindenhof steht der neue Geldautomat.

Coswig/MZ. - Der Schreck in Coswig ist am 5. Dezember groß. In der Nacht zu besagtem Freitag versuchen bisher unbekannte Täter, mitten in der Innenstadt den Geldautomaten der Volksbank-Filiale zu sprengen. Es gibt zwei schwere Detonationen. Dann fliehen die Täter.