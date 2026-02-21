Damit die Besucher des Europa-Rosariums die Namen der Rosen erfahren, werden jetzt Schilder beschriftet. Warum von „Nostalgie“ gleich mehrere Schilder graviert werden.

Mit neuer Graviermaschine werden hunderte Namensschilder für die Rosensammlung beschriftet

Sangerhausen - Eine richtige Winterruhe im Europa-Rosarium gibt es nicht. Wenn die Rosen gut angehäufelt und in diesem Winter unter einer Schneedecke auf den Frühling warten, wechselt die Rosengärtnerin Angelika Teuchtler das Arbeitsgerät.