weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Winterarbeit im Europa-Rosarium: Mit neuer Graviermaschine werden hunderte Namensschilder für die Rosensammlung beschriftet

Winterarbeit im Europa-Rosarium Mit neuer Graviermaschine werden hunderte Namensschilder für die Rosensammlung beschriftet

Damit die Besucher des Europa-Rosariums die Namen der Rosen erfahren, werden jetzt Schilder beschriftet. Warum von „Nostalgie“ gleich mehrere Schilder graviert werden.

Von Steffi Rohland 21.02.2026, 14:00
Angelika Teuchtler an der neuen Graviermaschine.
Angelika Teuchtler an der neuen Graviermaschine. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen - Eine richtige Winterruhe im Europa-Rosarium gibt es nicht. Wenn die Rosen gut angehäufelt und in diesem Winter unter einer Schneedecke auf den Frühling warten, wechselt die Rosengärtnerin Angelika Teuchtler das Arbeitsgerät.