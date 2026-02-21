Kirchenretter werden 30 Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode freut sich auf Gospelchor aus Thüringen zum Jubelfest
Warum für den Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode in 30 Jahren schon viel erreicht, aber längst nicht alles geschafft ist. Eine Fotoausstellung zum Vereinsgeburtstag gibt Antworten.
21.02.2026, 14:00
Vatterode/MZ. - Ohne den Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode wäre das Gotteshaus wahrscheinlich nicht mehr zu retten gewesen. Zum Glück fanden sich vor 30 Jahren engagierte Frauen und Männer zusammen.