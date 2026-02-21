Warum für den Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode in 30 Jahren schon viel erreicht, aber längst nicht alles geschafft ist. Eine Fotoausstellung zum Vereinsgeburtstag gibt Antworten.

Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode freut sich auf Gospelchor aus Thüringen zum Jubelfest

Seit 30 Jahren kümmert sich ein Förderverein um den Erhalt der Bonifatiuskirche in Vatterode.

Vatterode/MZ. - Ohne den Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode wäre das Gotteshaus wahrscheinlich nicht mehr zu retten gewesen. Zum Glück fanden sich vor 30 Jahren engagierte Frauen und Männer zusammen.