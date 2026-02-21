AfD-Mann Uwe Darnstädt war als Vorsitzender des Ordnungsausschusses in die Kritik geraten. Nun zieht er Konsequenzen – und beklagt fehlende Schulungen für neue Stadträte in Merseburg. Die Verwaltung sieht das anders.

AfD-Politiker gibt Ausschussvorsitz in Merseburg ab – und erhebt Vorwürfe gegen die Stadt

Uwe Darnstädt legt den Vorsitz des Ordnungsausschusses in Merseburg nieder. Er kritisiert mangelnde Unterstützung für Neulinge im Rat. Doch die Stadt kann eine ganze Liste an Angeboten vorweisen.

Merseburg/MZ. - Anfang der Woche hat Uwe Darnstädt, der seit Sommer 2024 für die AfD im Merseburger Stadtrat sitzt, erklärt, er werde seinen Vorsitz des Ausschusses für Ordnung und Gefahrenabwehr abgeben. Vorangegangen waren wiederholt aufgekommene und anlässlich des Ordnungsausschusses letzte Woche erneut laut gewordene Zweifel an der Eignung Darnstädts für diese Rolle. Die Kritik, grob zusammengefasst: Darnstädt sei oft inhaltlich schlecht vorbereitet, seine Absprache mit der Verwaltung sei mangelhaft, und mit der Sitzungsleitung sei er überfordert.