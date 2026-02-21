Duale Ausbildung im Burgenlandkreis Der beste Mibrag-Lehrling kommt aus Grana
Seit 30 Jahren bildet Mibrag in Profen aus. Ian Stuart Gewiese hat seine Ausbildung als bester Maschinen- und Anlagenfahrer abgeschlossen. Was ihm an der Lehre gefiel.
21.02.2026, 14:00
Profen/MZ. - Ian Stuart Gewiese liebt seinen Job. Der 19-jährige junge Mann aus Grana hat im vergangenen Jahr die beste Abschlussprüfung als Maschinen- und Anlagenführer im Bereich der Industrie- und Handwerkskammer Halle-Dessau abgelegt. Er hat zwei Jahre bei Mibrag im Ausbildungszentrum Profen gelernt. „Ich fand die Abschlussprüfung gar nicht schwer, habe die höchste Punktzahl im Burgenlandkreis und im IHK-Kammerbezirk erreicht“, sagt er.