Seit 30 Jahren bildet Mibrag in Profen aus. Ian Stuart Gewiese hat seine Ausbildung als bester Maschinen- und Anlagenfahrer abgeschlossen. Was ihm an der Lehre gefiel.

Ian Stuart Gewiese aus Grana hat seine Ausbildung als Anlagenmechaniker bei der Mibrag als Bester im Burgenlandkreis und als Bester in der Handwerkskammer Halle-Dessau abgeschlossen. Er wurde von Mibrag übernommen und arbeitet im Tagebau Schleenhain.

Profen/MZ. - Ian Stuart Gewiese liebt seinen Job. Der 19-jährige junge Mann aus Grana hat im vergangenen Jahr die beste Abschlussprüfung als Maschinen- und Anlagenführer im Bereich der Industrie- und Handwerkskammer Halle-Dessau abgelegt. Er hat zwei Jahre bei Mibrag im Ausbildungszentrum Profen gelernt. „Ich fand die Abschlussprüfung gar nicht schwer, habe die höchste Punktzahl im Burgenlandkreis und im IHK-Kammerbezirk erreicht“, sagt er.