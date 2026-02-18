Zum Girls- und Boysday im April öffnen regionale Unternehmen im Raum Zeitz für Schüler ab zwölf Jahren ihre Pforten. Die Palette reicht von der Großbäckerei bis zur Computerfirma. Hier ein Überblick.

Zum ersten Mal öffnet die Bagel Bakery in Droßdorf zum Girlsday ihre Pforten. Dieser Tag findet am 23. April bundesweit statt. Geschäftsführer Christian Kiefer freut sich darauf und die Bagels dürfen auch gekostet werden.

Zeitz/MZ. - Bäcker, Koch, Friseurin? Die Wahl des richtigen Berufs bereitet Schülern und Eltern oft Kopfzerbrechen. Um sich langfristig damit zu beschäftigen, gibt es zahlreiche Angebote. Eins davon ist der bundesweite Girls- und Boysday. Dazu öffnen am 23. April Unternehmen bundesweit ihre Türen. Unter dem Motto „Dein Tag, dein Weg!“ können Schüler ab der fünften Klasse Firmen besuchen und Berufe erleben. Die MZ schaute sich um, welche Angebote es rund um Zeitz gibt und zeigt eine Auswahl.