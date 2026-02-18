EIL:
Berufsorientierung für Schüler Süße Angebote zum Zukunftstag in Zeitz: Was Unternehmen angehenden Azubis bieten
Zum Girls- und Boysday im April öffnen regionale Unternehmen im Raum Zeitz für Schüler ab zwölf Jahren ihre Pforten. Die Palette reicht von der Großbäckerei bis zur Computerfirma. Hier ein Überblick.
Aktualisiert: 19.02.2026, 12:47
Zeitz/MZ. - Bäcker, Koch, Friseurin? Die Wahl des richtigen Berufs bereitet Schülern und Eltern oft Kopfzerbrechen. Um sich langfristig damit zu beschäftigen, gibt es zahlreiche Angebote. Eins davon ist der bundesweite Girls- und Boysday. Dazu öffnen am 23. April Unternehmen bundesweit ihre Türen. Unter dem Motto „Dein Tag, dein Weg!“ können Schüler ab der fünften Klasse Firmen besuchen und Berufe erleben. Die MZ schaute sich um, welche Angebote es rund um Zeitz gibt und zeigt eine Auswahl.