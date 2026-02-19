Wird die Grundschule Rehsmdorf abgerissen und neu gebaut oder das alte Gebäude saniert? Welche Varianten zur Zukunft der Rehmsdorfer Umweltschule jetzt im Bauausschuss vorgestellt wurden.

Alttröglitz/MZ. - Wie könnte die Zukunft der Grundschule Rehmsdorf einmal aussehen? Sanierung, Abriss und Neubau? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Bauausschuss der Gemeinde Elsteraue am Dienstagabend. Bauingenieur Uwe Eberhardt aus Zeitz hatte mehrere Varianten untersucht, welche Möglichkeiten es für die Schule Rehmsdorf gibt.