weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Millionen-Investition in Zukunft der Elsteraue: Zukunft der Grundschule Rehmsdorf: Wird ein neuer Bildungscampus gebaut?

EIL:
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!
Traurige Gewissheit: Das Kaufland im Südstadt Center in Halle schließt endgültig!

Millionen-Investition in Zukunft der Elsteraue Zukunft der Grundschule Rehmsdorf: Wird ein neuer Bildungscampus gebaut?

Wird die Grundschule Rehsmdorf abgerissen und neu gebaut oder das alte Gebäude saniert? Welche Varianten zur Zukunft der Rehmsdorfer Umweltschule jetzt im Bauausschuss vorgestellt wurden.

Von Yvette Meinhardt 19.02.2026, 14:25
In der Grundschule Rehmsdorf lernen zirka 113 Kinder.
In der Grundschule Rehmsdorf lernen zirka 113 Kinder. Foto: Yvette Meinhardt

Alttröglitz/MZ. - Wie könnte die Zukunft der Grundschule Rehmsdorf einmal aussehen? Sanierung, Abriss und Neubau? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Bauausschuss der Gemeinde Elsteraue am Dienstagabend. Bauingenieur Uwe Eberhardt aus Zeitz hatte mehrere Varianten untersucht, welche Möglichkeiten es für die Schule Rehmsdorf gibt.