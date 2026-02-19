Die beiden gebürtigen Berliner Niklas Jentsch und Lars Schiller kämpften mit den Heilbronner Falken um die Rückkehr in die zweite Liga, dann ging dem Klub das Geld aus. Wie sie jetzt die Saale Bulls besser machen sollen.

Salle Bulls holen Duo von insolventem Klub: Wie Niklas Jentsch und Lars Schiller schnell helfen sollen

Niklas Jentsch (l.) und Lars Schiller sollen den Bulls mit ihrer Erfahrung helfen.

Halle/MZ. Niklas Jentsch stand nur wenige Stunden bei seinem neuen Verein, den Saale Bulls, auf dem Eis, da lief er bereits Gefahr, sich bei den Kollegen unbeliebt zu machen – und das ganz ungewollt. Am Mittwoch, am Ende der ersten Trainingseinheit beim Eishockey-Oberligisten erkor ihn Sportchef und Interimstrainer Christian Hommel für eine Spielerei aus: Zweimal sollte er bei drei Versuchen von einem Tor ins gegenüberliegende treffen, ansonsten würde das Training verlängert.