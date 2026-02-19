Rebecca Koch führt seit zehn Jahren ihr Kosmetikstudio in der Ascherslebener Innenstadt. Mit Head Spa und digitaler Hautanalyse setzt sie auf Beratung und neue Technik.

Die digitale Hautanalyse ermöglicht es, den Ist-Zustand der Haut zu erfassen. Die Ascherslebener Kosmetikerin Rebecca Koch scannt das Gesicht und wertet die Ergebnisse später auf einem Tablet aus.

Aschersleben/MZ - Kosmetikerin Petra Kluge schiebt den mobilen Waschtisch an die Liege. Sie stellt Pflegeprodukte bereit, prüft die Wassertemperatur, richtet den Bügel über dem Becken aus. Leise Musik setzt ein, das Licht ist gedimmt. Jeder Handgriff sitzt. In wenigen Minuten beginnt hier eine Behandlung, die in Aschersleben wohl bislang einmalig ist: ein Head Spa. „Es soll ein Ort der Entspannung sein“, sagt Studio-Inhaberin Rebecca Koch.