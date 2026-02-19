Die Frau eines indischen Arztes aus Bernburg will nach einem Notfall schnellstmöglich in die Heimat reisen. Nach MZ-Anfrage bekommt die Familie einen deutlich früheren Termin in der Ausländerbehörde des Salzlandkreises, um ungültig gewordenes Dokument zu verlängern.

Bernburg/MZ. - Die Nachricht, die sie vor wenigen Tagen aus der Heimat erreicht, ist für Shruthi Porandla ein Schock: Ihrer Mutter wird Brustkrebs diagnostiziert. Die Krankheit ist so weit fortgeschritten, dass sie umgehend mit einer Chemotherapie in einem indischen Krankenhaus behandelt werden muss. Am liebsten würde sie sich sofort um ihre Mutter kümmern. Doch das geht nicht so einfach. Beide trennen nicht nur tausende Kilometer. Die Frau, die 2017 ihren Ehemann Shiva Krishna zu dessen Arztausbildung nach Bernburg begleitete, hat insbesondere Angst, wegen des abgelaufenen Aufenthaltstitels weder in der Heimat noch später wieder in Deutschland einreisen zu können.