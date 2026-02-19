Das soziale Familienzentrum „Blauer Elefant“ vom Verein Kinderschutzbund Halle steht vor dem Aus. Wenn nicht schnellstmöglich etwas passiert, muss die Einrichtung schließen. Der Vorstand zeigt sich fassungslos.

„Blauer Elefant“ vom Kinderschutzbund Halle steht kurz vor der Schließung

Das Familienzentrum "Blauer Elefant" auf der Silberhöhe in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Die Lage einiger freier Träger im Bereich Jugendhilfe in Halle wird immer dramatischer. Nun hat der Kinderschutzbund Alarm geschlagen. Das Familienzentrum „Blauer Elefant“ auf der Silberhöhe steht kurz vor dem Aus. Es ist der nächste Akteur im sozialen Bereich der Stadt, der in finanzielle Schieflage geraten ist.