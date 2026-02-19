Weil sie auf der Silberhöhe eine Frau mit einem Messer tödlich verletzt haben soll, muss sich eine 38-Jährige vor dem Landgericht Halle verantworten. Zur Aufklärung des Falls sind Tonaufnahmen der Tat und ein Vernehmungsvideo im Gerichtssaal abgespielt worden.

„Ich habe zugestochen“: Was ein Vernehmungsvideo und Tonaufnahmen zum Totschlag in der Silberhöhe in Halle offenbaren

Festnahme nach der Tat: Polizisten führen am 9. August 2025 die Frau ab, die sich jetzt wegen Totschlags vor dem Landgericht Halle verantworten muss.

Halle (Saale)/MZ. - „Ich habe gedacht, die bringt mich um. Ich wollte, dass sie aufhört.“ Das hat die Angeklagte im Prozess um einen Totschlag auf der Silberhöhe Polizisten gesagt, als sie sie nach der Tat am 9. August 2025 festnahmen. Zu hören ist das auf einer mit dem Handy der 38-Jährigen aufgenommenen Audiodatei, die am Donnerstag im Saal 141 des Landgerichts Halle abgespielt worden ist. Festgehalten ist darauf auch der Moment, in dem der Kontrahentin der Angeklagten ein letztlich tödlicher Messerstich versetzt worden ist.