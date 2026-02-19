Dessauer bei „Wetten, dass..?“ „Alles hat seine Zeit“ - Wie Ralf Schüler auf „Wetten, dass ..?“ zurückblickt und was er den Kaulitz-Brüdern wünscht

Der Dessauer Ralf Schüler hat 1994 bei „Wetten, dass..?“ teilgenommen. Nun kommt die Sendung für ein Comeback wieder nach Sachsen-Anhalt. Ein Grund noch einmal zu wetten?