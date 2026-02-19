Die Stadt Naumburg will den westlichen Teil des Marienrings erneuern – mit Gehwegpflaster, einer Wartehalle für die Straßenbahn und vielem mehr. Eine Veränderung für die Radfahrer dürfte aber für Diskussionen sorgen.

Bisher waren Radfahrer am Naumburger Marienring auf dem je nach Wetter matschigen oder holprigen Radweg (Bildmitte) oder sogar auf dem Fußweg unterwegs.

Naumburg. - Der Fußweg entlang der Promenade am Marienring, vorbei an der Thainburg, ist wahrlich in keinem guten Zustand. Und doch nutzt der Radfahrer, der auf dem obigen Foto zu erkennen ist, lieber die alten Gehwegplatten als den matschigen Radweg zwischen den Straßenbäumen und dem Gleisbett der „Ille“.