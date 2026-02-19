Badeborn könnte bald eine Einkaufsmöglichkeit rund um die Uhr bekommen – und das Interesse der Bürger ist überraschend hoch. Mit gesicherter Förderung und 175 Abos steht das Projekt kurz vor dem nächsten Meilenstein. Jetzt entscheidet sich, wie schnell gebaut werden kann.

Badeborn kurz vor eigenen Dorfladen: Förderung bewilligt, Bauantrag läuft - so geht es jetzt weiter

Läuft alles nach Plan, können die Badeborner (Harz) in einigen Monaten in ihrem Dorfladen rund um die Uhr einkaufen.

Badeborn/MZ. - Abophase: abgehakt. Fördermittel: abgehakt. Bauantrag: in Arbeit. Errichtungsphase: in Vorbereitung. Kurz und knapp erläutert die Bio Schopp UG den aktuellen Stand bei der Einrichtung eines Dorfladens im Ballenstedter Ortsteil Badeborn. Mitte Juni 2025 wurde das Projekt den Einwohnern erstmals öffentlich vorgestellt. Rund ein Jahr später könnte es nun abgeschlossen werden und die Badeborner eine Einkaufsmöglichkeit im Ort haben, die rund um die Uhr geöffnet ist.