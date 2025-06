„Dein Schopp“ will sich im Ballenstedter Ortsteil Badeborn etablieren und hat schon die ersten Unterstützer. Wo der Laden entstehen könnte und was dafür noch nötig ist.

So wie hier in Burgkemnitz könnte es auch einen Dorfladen in Badeborn geben - wenn die Dorfgemeinschaft mitmacht.

Badeborn/MZ. - Viel helles Holz, in den Regalen frisches Brot und Gemüse aus der Region, außerdem Konserven, Süßes, Waschmittel und Duschgel, dazu gut gefüllte Kühlregale: So wie in Burgkemnitz könnte auch ein Dorfladen in Badeborn aussehen.