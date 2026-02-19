weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Erneuerbare Energie im Saalekreis: Milliardenprojekt im Weida-Land nimmt wichtige Hürde

Erneuerbare Energie im Saalekreis Milliardenprojekt im Weida-Land nimmt wichtige Hürde

Der Energieverbund, den regionale Unternehmer auf der Querfurter Platte schaffen wollen, hat eigenen Angaben zufolge die Zusage für die Netzeinspeisung für 500 Megawatt Energieleistung aus geplanten PV-Freiflächenanlagen erhalten.

19.02.2026, 16:15
Im „Energieverbund Weida-Land“ sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Batteriespeicher und Rechenzentrum geplant.
Im „Energieverbund Weida-Land“ sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Batteriespeicher und Rechenzentrum geplant. (Symbolfoto: dpa/Jens Büttner)

Weida-Land/MZ/LOS. - Die Zusage für die Netzeinspeisung ist für Großprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien, zum Beispiel Photovoltaik-Freiflächenanlagen, ein sehr wichtiger Baustein. Das haben auch Projektentwickler, die Energievorhaben auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Weida-Land planen, schon oft betont.