Erneuerbare Energie im Saalekreis Milliardenprojekt im Weida-Land nimmt wichtige Hürde
Der Energieverbund, den regionale Unternehmer auf der Querfurter Platte schaffen wollen, hat eigenen Angaben zufolge die Zusage für die Netzeinspeisung für 500 Megawatt Energieleistung aus geplanten PV-Freiflächenanlagen erhalten.
Weida-Land/MZ/LOS. - Die Zusage für die Netzeinspeisung ist für Großprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien, zum Beispiel Photovoltaik-Freiflächenanlagen, ein sehr wichtiger Baustein. Das haben auch Projektentwickler, die Energievorhaben auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Weida-Land planen, schon oft betont.