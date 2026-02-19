Der Energieverbund, den regionale Unternehmer auf der Querfurter Platte schaffen wollen, hat eigenen Angaben zufolge die Zusage für die Netzeinspeisung für 500 Megawatt Energieleistung aus geplanten PV-Freiflächenanlagen erhalten.

Weida-Land/MZ/LOS. - Die Zusage für die Netzeinspeisung ist für Großprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien, zum Beispiel Photovoltaik-Freiflächenanlagen, ein sehr wichtiger Baustein. Das haben auch Projektentwickler, die Energievorhaben auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Weida-Land planen, schon oft betont.