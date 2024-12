Halle (Saale)/MZ. - Die kleine Mathilda Müller ist das Weihnachtsbaby am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle. Das Mädchen kam Heiligabend um 18:07 Uhr im Krankenhaus St. Elisabeth zur Welt. Für die stolzen Eltern Jessica und Lukas Müller aus Halle ist Mathilda ihr erstes Kind. Mit einem Geburtsgewicht von 4.230 Gramm startet die neue Erdenbürgerin kerngesund ins Leben.

Prominente wie Kaiserin Sissi oder Popsänger Ricky Martin sind an Heiligabend geboren

Damit kann Mathilda am gleichen Tag Geburtstag feiern wie Kaiserin Elisabeth von Österreich („Sissi“), die am 24. Dezember 1837 geboren wurde. Auch Cosima Wagner, die zweite Ehefrau des Komponisten Richard Wagner, wurde an Heiligabend im Jahr 1837 geboren. Die Schauspielerin Ava Gardner, die Krimiautorin Mary Higgins Clark, der frühere Bundesfinanzminister Hans Eichel und der Popsänger Ricky Martin - sie alle feiern oder haben ihren Geburtstag an Heiligabend gefeiert.