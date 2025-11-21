Emma kam bereits am 8. November zur Welt, die Familie lebt in Tornitz bei Barby.

Herzlich Willkommen - Kleine Emma ist das 250. Baby in diesem Jahr in der Helios Klinik Köthen

Köthen/MZ. - An der Helios Klinik Köthen ist vor einigen Tagen das 250. Baby des Jahres 2025 geboren worden.

Wie die Klinik am Donnerstag mitteilte, wurde Emma am 8. November um 16.43 Uhr geboren. Bei seiner Geburt wog das Mädchen 3.210 Gramm und war 48 Zentimeter groß. „Für Mama Sandra und Papa Nico aus Tornitz ist Emma das zweite Kind. Die große Schwester Mila ist ganz verliebt in ihre kleine Emma“, schreibt Helios-Sprecherin Rebecca Jahn. Gemeinsam mit Fachärztin Astrid Guerra Paublini habe Hebamme Susanne Kröger die werdende Mama Sandra Wiesenmüller durch die Entbindung geführt. Die Hebamme gratuliere den glücklichen Eltern und wünsche der Familie alles Gute.

Emmas Eltern fühlen sich in der Helios Klinik in Köthen bei der Geburt gut betreut

Die Eltern aus Tornitz, einem Ortsteil der Stadt Barby (Salzlandkreis), seien mit der Wahl des Krankenhauses sehr zufrieden gewesen. „Die Behandlungen, Untersuchungen und der Umgang waren perfekt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen lieben Dank dafür“, wird die Mutter des Neugeborenen, Sandra Wiesenmüller, in der Pressemitteilung von Helios zitiert.

Astrid Sonnabend, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, erklärte dazu: „Ich freue mich, dass mit Emma in diesem Jahr bislang 250 Kinder in unserer Klinik geboren wurden. Das Vertrauen, das werdende Eltern in unsere Geburtshilfe setzen, ist ein großes Lob für die hervorragende Arbeit, die unser Team leistet.“ Pro Jahr werden rund 300 Kinder im Kreißsaal in Köthen geboren.

Wer sich für die Geburt bei Helios in Köthen interessiert, kann an einer Kreißsaalführung teilnehmen. Dabei gebe es die Möglichkeit, Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zu stellen. Die nächsten Führungen finden Mittwoch, 26. November, und Mittwoch, 17. Dezember, jeweils 18 Uhr statt.