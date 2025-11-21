Wohngebiet, Ferienhäuser, Campingplatz geplant Warum Bauen am Ufer des Runstedter Sees so umstritten ist
Ein Entwurf für ein Baugebiet mit Wohn- und Ferienhäusern sowie einem Campingplatz am Ufer des Runstedter Sees wurde erst im Ortschaftsrat Großkayna und nun im Bauausschuss Braunsbedra kritisch diskutiert. Was die Kritikpunkte sind.
21.11.2025, 08:49
Braunsbedra/MZ. - Die geplante Bebauung des Süd- und Südost-Ufers des Runstedter Sees mit Wohnhäusern und Feriendomizilen im Umfang von 70 Wohneinheiten sowie einem Campingplatz mit 60 Stellplätzen wird weiter intensiv diskutiert.