Wohngebiet, Ferienhäuser, Campingplatz geplant Warum Bauen am Ufer des Runstedter Sees so umstritten ist

Ein Entwurf für ein Baugebiet mit Wohn- und Ferienhäusern sowie einem Campingplatz am Ufer des Runstedter Sees wurde erst im Ortschaftsrat Großkayna und nun im Bauausschuss Braunsbedra kritisch diskutiert. Was die Kritikpunkte sind.