Auch rund um Aschersleben gibt es kritische Stimmen zu den Änderungsplänen des Bundesverkehrsministers in Sachen Fahrschule. Welche Gegenvorschläge Fahrlehrer Mario Kempe aus Frose hat.

Mario Kempe bildet seit über 30 Jahren Fahrschüler aus. Er findet einige Vorschläge der Fahrschul-Reform fraglich.

Aschersleben/Seeland/MZ - „Ich habe auch Kinder und Enkel, die einen Haufen Geld für ihre Fahrerlaubnis hingelegt haben. Ich finde es schon übermäßig teuer“, meint Lothar Kraneis. Doch als Mitarbeiter der Ascherslebener Verkehrswacht weiß er auch, wie wichtig eine gute Ausbildung für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist. Und dass etwa ein Simulator niemals die wirkliche Fahrpraxis ersetzen könne.