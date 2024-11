Köthen/MZ. - Eine Veränderung in der Geschäftsführung vermeldet die Helios-Klinik in Köthen: Ab 1. Dezember 2024 leitet Tobias Spotka das Krankenhaus gemeinsam mit Matthias Hirsekorn.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Tobias Spotka einen überaus engagierten Kollegen aus den eigenen Reihen heraus entwickeln konnten, der nunmehr in neuer Verantwortung seinen Tätigkeiten nachgehen wird“, wird Prof. Sebastian Heumüller, Regionalgeschäftsführer in der Pressemitteilung zitiert. „Mit seinen bisherigen Erfahrungen als Junior-Manager in Köthen bringt er bereits umfangreiche Kenntnisse sowie Erfahrungen mit und ist mit den Strukturen am Standort bestens vertraut.“

Gelernter Krankenpfleger

Tobias Spotka ist bereits seit Januar 2024 in der Helios-Klinik Köthen tätig. Zuvor war er Direktor des Pflege- und Funktionsdienstes am Diakoniekrankenhaus Halle. Der 40-Jährige ist gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger und hat ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre. Von 2018 bis 2021 war er in leitenden Positionen am Universitätsklinikum in Halle (Saale) tätig und begleitete dort verschiedene Projekte.

Nun werden in der Bachstadt offenbar große Hoffnungen auf ihn gesetzt. „Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Neuaufstellung im Tandem für die kommenden Aufgaben und Herausforderungen gut gerüstet sind“, erklärt Sebastian Heumüller.

Auch Tobias Spotka ist erwartungsfroh: „Ich freue mich auf die neue und verantwortungsvolle Aufgabe“, sagt er. „Bereits in den vergangenen Monaten durfte ich die Klinik kennenlernen und schätze die Zusammenarbeit in den Teams.“

Zahlreiche Funktionen

Matthias Hirsekorn ist von 2008 bis 2016 bereits in verschiedenen Funktionen am Krankenhaus in Köthen tätig gewesen, zuletzt als Chef der Verwaltung. Vor einem Jahr kehrte er zurück und übernahm die Vertretung der damaligen Klinikgeschäftsführerin Carolin Uhl. Der Köthener leitete auch weiterhin die Geschicke des zum Helios-Konzern gehörenden Herzzentrums Leipzig sowie der Kliniken in Schkeuditz und Leisnig.

Carolin Uhl hatte zum 1. September 2021 die Leitung der Köthener Klinik, in der sie zuvor bereits mehrere Jahre als Assistentin der Geschäftsführung tätig gewesen ist, übernommen. Nach der Rückkehr aus dem Mutterschutz ist sie seit Mitte Mai dieses Jahres kaufmännische Leiterin der Helios-Klinik Schkeuditz, wie die MZ auf Nachfrage erfahren hat. Es sei ihr Wunsch gewesen, am Standort Schkeuditz zu bleiben.