Eisleben/MZ - Unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum im Rathaus der Lutherstadt Eisleben lagen in diesem Jahr 35 liebevoll verpackte Geschenke. Alle Überraschungen gingen an die Kinder des Vereins zur Förderung krebserkrankter Kinder Halle. „Dass jeder einzelne Wunsch erfüllt wurde, das freut mich ganz besonders“, betonte Sandra Scharnau vom Eisleber Carnevalsverein „De Lotterstädter“, die die Aktion maßgeblich begleitet hat.