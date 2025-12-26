Tom Greiner von der Hochschule Merseburg hat einen maßgeschneiderten Sitzschlitten für die Para-Biathletin Anja Wicker entwickelt. Mit dem startet sie bei den Winter-Paralympics 2026. Wie es dazu kam und welche Vorteile der Hightec-Schlitten der Spitzensportlerin bringt.

Für seine Masterarbeit wurde Maschinenbau-Absolvent Tom Greiner mit dem „Deutschlandpreis 2025“ des Fachbereichstags Maschinenbau ausgezeichnet.

Merseburg/MZ. - Man könne sich das Ganze eigentlich wie ein Stück Käse vorstellen, erklärt Tom Greiner. „Ein großer Käse, auf dem man sitzt, und immer ein Stück mehr wegisst – so lang, bis er kurz davor ist, zusammenzubrechen. Man muss eben gerade noch so sitzen können.“ Das Stück Käse, an dem der Maschinenbau-Absolvent der Hochschule Merseburg für seine Masterarbeit im letzten Jahr viele Monate gefeilt hat, ist ein Hightech-Sitzschlitten für die Para-Wintersportlerin Anja Wicker.