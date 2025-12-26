Eine Entscheidung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt sorgt im Sommer für Empörung. Warum die Behörde jetzt den Widerspruch des Bruders der erblindeten Wohlsdorferin für berechtigt hält.

Seit sieben Jahren kümmert sich der gelernte Krankenpfleger Karsten Flügel daheim um seine schwerstbehinderte jüngere Schwester Kerstin.

Wohlsdorf/MZ. - Meist sind es Rechnungen fürs neue Jahr, die in der Vorweihnachtszeit im Postkasten liegen. Die drei Briefe, die den Wohlsdorfer Karsten Flügel im Dezember erreichten, haben indes alle den gleichen Absender und einen erfreulichen Inhalt. Das Landesverwaltungsamt, das seiner schwerstbehinderten Schwester Kerstin im Sommer noch das beantragte Blindengeld verweigert hatte, traf jetzt eine andere Entscheidung.