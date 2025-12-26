Nach fünf Jahren Pause gibt es wieder einen festen Betreuer für den Jugendclub in Emseloh. Welche Regeln dort gelten.

Wieder geöffnet - was im Jugendclub in Emseloh jetzt geboten wird

Emseloh/MZ. - Zwei große Räume mit Kicker und Tischtennisplatte, einem großen Tisch für gemeinsame Spiel- und Bastelrunden und einer gemütliche Couchecke - im gut ausgestatteten Jugendclub in Emseloh können sich Kinder und Jugendliche jetzt wieder die ganze Woche über treffen. Denn mit Heiko Schmidt hat sich ein Betreuer gefunden, der die Einrichtung an fünf Tagen in der Woche beaufsichtigt.