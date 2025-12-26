Schulsport und seit Kurzem auch der Trainingsbetrieb der Vereine durften bereits in die Merseburger Rischmühlenhalle zurückkehren. Nun gibt der Saalekreis einen Ausblick, ab wann auch wieder Veranstaltungen möglich sind.

Merseburg/MZ - . Der Saalekreis rechnet mit einer vollständigen Wiedereröffnung der Rischmühlenhalle im Frühjahr. Das erklärte Bauamtsleiter Thomas Mahler gegenüber der MZ. Demnach sei in dieser Woche die mit Hilfe von Fördermitteln umgesetzte Erneuerung der Trinkwasserleitungen fristgerecht abgenommen worden. Nun gehe es noch um die mit dem Nachtragshaushalt zusätzlich angestoßene Brandschutzertüchtigung der größten Sporthalle des Saalekreises. „Dafür werden derzeit die Decken im Obergeschoss gemacht.“