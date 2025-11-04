Marode Rohrleitungen haben die Rischmühlenhalle in eine Großbaustelle verwandelt. Der Saalekreis lässt nun auch den Brandschutz in seiner größten Halle aktualisieren. Was bedeutet das für Schul- und Vereinssport?

Metall statt Kunststoff: Die maroden Wasserleitungen waren das Hauptproblem in der Rischmühlenhalle.

Merseburg/MZ. - Die Kinder sind zurück. Zumindest, wenn sie die Rolle als Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht einnehmen, darf der Nachwuchs seit Mitte September wieder in die Rischmühlenhalle – maximal drei Klassen zur selben Zeit. Denn eigentlich ist die größte Sporthalle des Saalekreises weiterhin Baustelle. Davon konnten sich am Mittwoch auch Hunderte Merseburger überzeugen, die auf dem Weg zum „Tag der Entscheidungen“ über mit Malerfolie abgeklebte Gänge laufen mussten.