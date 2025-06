Schulen und Sportvereine betroffen Saalekreis sperrt Merseburger Rischmühlenhalle für eine halbes Jahr

Bis zum Jahresende will der Saalekreis die Rischmühlenhalle in Merseburg sperren. Grund dafür sind Rohrleitungen aus störanfälligem Material und Fördermittel. Was das für Schulen und Vereine bedeutet.