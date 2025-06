Geschichte von Wasservorstadt 18 in Zeitz Geschäftshaus an der Brücke droht Einsturz: Was es früher von Feinkost über Wein bis Wurst hier alles gab

Feinkost, Spirituosen, Süßigkeiten, Wein, Zigarren und hausschlachtene Wurstwaren – das gab es in der Kolonialwarenhandlung Wasservorstadt 18 in Zeitz. Was in Erinnerung geblieben ist.