Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Mehrere Autos in Unfall verwickelt

A 9 bei Weißenfels: Autobahn in Richtung München dicht

In den Unfall auf der A 9 sollen nach ersten Informationen sechs Fahrzeuge verwickelt gewesen sein.

Weißenfels - Die Autobahn 9 ist in Höhe Weißenfels am Freitagnachmittag auf unbestimmte Zeit gesperrt gewesen. Um kurz nach 14 Uhr hat sich kurz vor der Anschlussstelle Nessa ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Offenbar hat es in dem Bereich zunächst einen Rückstau und daraufhin einen oder mehrere Auffahrunfall gegeben.