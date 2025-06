Hive-Festival in Ferropolis Hive-Festival 2025: 25.000 feiern Techno unter Baggern

In Ferropolis startet das Hive-Festival in seine vierte Ausgabe. Mit über 25.000 Raverinnen und Ravern, internationalem Line-up und neuen Areas wird das ehemalige Tagebaugelände erneut zur gigantischen Open-Air-Party. Was Gäste erwartet – und was neu ist.