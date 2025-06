Das Wahlergebnis der Kreissynode fiel am Freitag überraschend deutlich aus. Was die neue Frau an der Spitze des Kirchenkreises vorhat.

Halle (Saale)/MZ - Es war am Freitagabend nur ein einzelner Wahlgang nötig. In dem holte Ute Niethammer mit 33 Stimmen sogleich die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit und wurde damit zur neuen Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis gewählt. Die 1970 in Reutlingen (Baden-Württemberg) geborene Theologin ist die erste Frau in diesem Amt im hiesigen Kirchenkreis.