Der mehr als 120 Jahre alte Raddampfer „Kaiser Wilhelm”, eines der letzten kohlebefeuerten Schiffe, macht am Freitagabend erneut Halt in Wittenberg. Wie lange das Schiff hier zu sehen ist.

Historischer Dampfer „Kaiser Wilhelm“ legt in Wittenberg an: So lange bleibt er

Wittenberg/MZ - Der historische Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ ist am Freitagabend erneut in der Lutherstadt Wittenberg eingetroffen. Gegen 19.40 Uhr war in Kleinwittenberg lautstark das Signalhorn des Dampfers zu hören, das zahlreiche Anwohner und Schaulustige an die Elbe lockte. Viele nutzten die Gelegenheit, um das seltene Schiff zu fotografieren.