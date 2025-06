Der Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ macht zu seiner Jubiläumsreise Station in Wittenberg. Was Passanten erwartet und wann sich nochmal die Chance bietet, das Schiff zu sehen.

Historischer Dampfer „Kaiser Wilhelm“ legt in Wittenberg an: Das sind die Ankunftszeiten

Wittenberg/MZ. - Zu seiner Jubiläumsreise auf der Elbe zwischen Lauenburg und Dresden zum 125. Jahrestag des Raddampfers „Kaiser Wilhelm“ wird dieser am Donnerstag, 12. Juni auch in Wittenberg festmachen. Nachdem er zuvor in Roßlau übernachtet, startet der Dampfer von dort gegen 11 Uhr in Richtung Lutherstadt.