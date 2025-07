Die Gemeinde Droyßig hat ihren Jugendclub am Predel reaktiviert. Zuletzt waren fast nur noch Erwachsene in der Einrichtung. Wie wieder mehr Jugendliche angelockt werden sollen.

Patrick Winkler, Caroline Münzberg, Toni Decke und Heiko Arnhold (von links) wollen den Jugendclub in Droyßig wieder aktivieren.

Droyssig/MZ. - An der Tür des Jugendclubs am Droyßiger Predel prangt noch das alte Logo aus den 1990er Jahren. „Der letzte Versuch“ steht dort, aber das soll es auf keinen Fall gewesen sein, als die Gemeinde die Einrichtung Mitte Juni wieder neu eröffnet hatte. „Das Logo kommt weg, wir finden was Neues“, sagt Caroline Münzberg.