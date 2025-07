18 Jahre ist die Kreisfusion her – einige Menschen im nördlichen Saalekreis hadern bis heute mit langen Wegen zur Verwaltung und einem fehlenden Zugehörigkeitsgefühl. Was der Kreis plant.

Zwischen der Burg in Wettin und dem Verwaltungssitz des Saalekreises, dem Schloss Merseburg, liegen 30 Kilometer Luftlinie.

Wettin/Merseburg/MZ. - Knapp 50 Kilometer sind es von Dobis, einem kleinen Ort nördlich von Wettin, bis nach Merseburg. Auf schnellstem Weg über die A14, östlich an Halle vorbei und dann durch den Süden dauert es gut 50 Minuten mit dem Auto bis in die Kreisstadt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind es fast zwei Stunden. „Ein Termin in Merseburg kann ganz schnell zum Tagesausflug werden“, weiß Ortsbürgermeister Hans-Dieter Gottstein.