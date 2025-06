Ein 35-Jähriger Mann ist am Freitag gegen 0.30 Uhr in der Köthener Straße in ein Taxi gestiegen. Die Fahrt lief dann völlig aus dem Ruder. Der Fahrgast sitzt nun in U-Haft.

Dessau/MZ. - In Dessau ist in der Nacht zum Freitag, 20. Juni, eine Taxifahrt eskaliert: Am Ende standen ein versuchter Raub, ein verletzter Taxifahrer und drei stark beschädigte Autos. Gegen einen 35-Jährigen wird wegen versuchten Raubes, Verursachung eines Verkehrsunfalls, Unfallflucht sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

35-Jähriger war am Freitag gegen 0.45 Uhr in der Köthener Straße in Dessau in das Taxi gestiegen

Der Mann war am Freitag, 20. Juni, gegen 0.45 Uhr in der Köthener Straße in Dessau in ein Taxi eingestiegen. Während der Fahrt wurde der betrunkene Fahrgast zunehmend aggressiver, so dass der Taxifahrer den Mann aufforderte, das Auto zu verlassen. Stattdessen soll der Mann dann plötzlich die Herausgabe der Bargeldeinnahmen gefordert haben. Nachdem der Taxifahrer dies verweigerte, habe der Täter begonnen, auf diesen einzuschlagen. Auf Höhe der „Kleine Schaftrift“ flüchtete der leicht verletzte Taxifahrer mit seinen Tageseinnahmen aus dem Auto.

Der Fahrgast soll sich dann hinter das Steuer des Taxis gesetzt haben. Weit kam der 35-Jährige aber nicht: Nach etwa 200 Meter kam das Taxi von der Fahrbahn ab und krachte gegen zwei geparkte Autos. Am Taxi entstand ein Totalschaden von etwa 50.000 Euro. Bei den anderen Autos beläuft sich der Schaden auf etwa 30.000 Euro.

Polizisten konnten Tatverdächtigen in der Mannheimer Straße in Dessau stellen

Der 35-Jährige rannte nach dem Unfall zu Fuß davon. Dank eines Zeugen konnte er kurze Zeit später durch Polizeibeamte in der Mannheimer Straße nahe der Jet-Tankstelle vorläufig festgenommen werden. Während der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Bei der sich anschließenden Blutprobenentnahme bespuckte er die Polizeibeamten, was eine weitere Strafanzeige nach sich zog. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der 35-Jährige wurde am Freitagnachmittag der Haftrichterin am Amtsgericht Dessau-Roßlau vorgeführt. Die ordnete eine Untersuchungshaft an. Er wurde in eine JVA gebracht.