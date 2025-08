Mit Video: Baum am Steintor in Halle umgestürzt - Wie konnte das passieren?

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwoch haben Mitarbeiter der Stadt und der Stadtwerke einen umgestürzten Baum am Steintor zersägt und entfernt. Der Baum direkt neben der Haltestelle war am Tag zuvor in Richtung Grünfläche gefallen. Verletzt wurde dadurch niemand.